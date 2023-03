Nekrolog Birgitte Lindholm kan aldri viskes ut Jeg husker at hun flere ganger sommerstid i 1970 kom kjørende i sin fars mørkerøde Peugeot 204 fra Vettakollen og ned til meg bak Eikeli skole i Bærum.

27.03.2023 19:30

Av Roar Skolmen

Birgitte Lindholm er død. Eller «Birgit», som vi sa. Jeg har lett etter henne nå og da. Spurt meg for hos gamle bekjente av oss begge, fordi jeg lenge har hatt lyst til å fortelle henne noe. Jeg husker at hun flere ganger sommerstid i 1970 kom kjørende i sin fars mørkerøde Peugeot 204 fra Vettakollen og ned til meg bak Eikeli skole i Bærum, for å prate litt, slik vi pleide, om verden og personlige ting, hvor vi kunne få støtte av hverandre.