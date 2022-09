Nekrolog Nekrolog Vold i nære relasjoner var hennes spesialfelt Ulla Leth Ollendorff var en viktig pådriver for reseptfri nødprevensjon, gratis prevensjon og utbyggingen av helsestasjoner for ungdom.

Av Berit Austveg, Jan Fredrik Andresen og Arild Johan Myrberg

Hun var et fyrverkeri av et fagmenneske, medmenneske og kollega. Ulla Leth Ollendorff døde rolig med sine nærmeste omkring seg 2. september etter en tids sykdom. Med dette var et fargerikt, kreativt og grensesprengende liv forbi.