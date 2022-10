Nekrolog Minneord Knut Stephan var trygg, vennlig og lyttende Knut fikk sin utdannelse på BI og arbeidet deretter hos Jordan AS i Oslo. Senere arbeidet han i sin hjemby, Drammen, hos Protan og Fagertun og var med på utviklingen av Fagertun Tarkett og Tarkett AS.

Av Christian Moulin, Christian Resch og Anders Smith

Vår gode venn Knut Stephan døde 14. september, dagen etter at han fylte 77 år. Han sovnet rolig inn etter mer enn to års sykdom. Han var gjennom hele livet preget av et lyst sinn, ja faktisk helt frem til sin siste dag. Han var trygg, vennlig og lyttende.