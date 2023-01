Nekrolog Nekrolog Dzung Bao Diep kom til Noreg som båtflyktning frå Vietnam Med eit særs godt hovud og hardt arbeid, lærte han seg norsk raskt og tok utdanning på framifrå vis. i 2008 blei han professor.

05.01.2023 10:18

Av Sigrid Gåseidnes, Morten Kjos, Carl Gunnar Fossdal og Ågot Aakra

Dzung Bao Diep døydde 7. desember 2022, bare 56 år gammal. Han var professor i mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) i Ås. Her var han leiar for laboratorium for mikrobiell genteknologi.

