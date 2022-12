Nekrolog Nekrolog Mennesker på flukt har fått bo hos Egil Magne Hovdenak I 1963 reiste Egil Magne Hovdenak sammen med sin kone Turid og to små barn til Algerie for å bidra til gjenoppbygging og utvikling etter krigen.

10 minutter siden

Av Kristin Eskeland, Arnstein Finset, Hanne Hognestad og Inger-Ma Gabrielsen

Egil Magne Hovdenak gikk bort 3. desember, 95 år gammel. Han vil bli husket for sitt enestående engasjement og praktiske innsats for fred og utvikling i Algerie, i Afrika og for flyktninger og asylsøkere i Norge.

