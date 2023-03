Nekrolog Rolf Skatvold var en man alltid kunne stole på Med sin sjarm, gode humør og omtanke for andre var det alltid en glede å være sammen med ham.

16.03.2023 14:45

Av Henning Sæther

Vår gode venn Rolf Torleif Skatvold døde 15. februar i Spania, bare 71 år gammel. På telefonen kun to dager tidligere ga han uttrykk for at «formen var på topp», og at han gledet seg til å komme til Asker i slutten av uken for å treffe oss alle.