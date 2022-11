Nekrolog Nekrolog Peter Young var en internasjonal pionér Peter delte alltid, og han øste av sine store kunnskaper. Hans forelesninger var viden kjent for akademisk nivå og vidd. I faglige symposier var han en ressurs.

Nekrolog

Av Annabelle Despard og Oddvar Holmesland

The end of an era. Vår gode venn og kollega gjennom mange år, professor emeritus Peter Young, døde 6. oktober. Han ble født i London i 1941, men flyttet tidlig med familien til Afrika og Australia. Årene 1965–1970 tilbrakte han som universitetslektor i Sierra Leone og Nigeria. I 1970 kom han til den nylig opprettede Agder distriktshøyskole, hvor han ble den bærende kraften for engelskmiljøet.