Minneord

En god venn og et godt menneske

Vi la merke til Aasmund fra første uke på studiene, gutten fra Morgedal.

48 minutter siden

Av Sverre Frøyen, Jostein Grepstad og Petter Bjørstad

Vi traff hverandre høsten 1970. Fra ulike kanter av landet var vi kommet til Trondheim for å studere fysikk på NTH. Vi la merke til Aasmund Sudbø fra første uke, gutten fra Morgedal. Han var åpenbart godt forberedt for krevende studier. Det vi andre strevde med å forstå, virket det som Aasmund allerede hadde under full kontroll.