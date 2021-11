Nekrolog Nekrolog Han var et hedersmenneske og et forbilde Han begynte sin løpebane på institutt for industriell økonomi og organisasjon og med fagfelt som skulle prege ham hele livet.

Nekrolog

19 minutter siden

Av: Rolv Brandtzæg og Arne Hilmersen

Beskjeden om at vår kjære venn og kollega Erik Edsberg var gått bort 25. september 2021, var usigelig trist å motta. Han var et hedersmenneske og et forbilde.