Nekrolog Nekrolog Knut var med fra starten i Groruddalen Kunstforening Familien Eng var en speiderfamilie, og Knut var en av fedrene som alltid stilte opp.

Nekrolog

11 minutter siden

Av Bodil Nordvik

En god venn og nabo gjennom mange år, Knut Eng, døde 2. desember, 96 år gammel. Et langt, godt liv er slutt. Knut Eng var Oslo-gutt, oppvokst i sentrum. Han utdannet seg til snekker, først hos sin far, senere i Haraldssøn AS og arbeidet med montering av kontormøbler.