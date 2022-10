Nekrolog Minneord Magnus møtte oss alle med et åpent sinn Vi skulle planlegge hans 40-årsfest. For en som levde som Magnus hadde det passet å avrunde med en skikkelig fest. Slik ble det ikke.

Nekrolog

10 minutter siden

Av Karianne Steinsland og Stine M. Larsen

Det ble plutselig så stille. Magnus skal ikke lenger svare på meldinger eller le av bilder vi finner. Han skal ikke spille vakre stykker på pianoet eller komponere flere sanger. Ikke få oss til å le eller tenke oss om. Det er usigelig vondt og trist. Men vi skal snart tenke oss om, og når vi gjør det vil vi skjønne at Magnus, mest av alt, ville at vi skulle være glade og feire. For sånn var han; glad og sprudlende, selv når livet var vanskelig og mørkt.