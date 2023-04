Nekrolog Siste teppefall for en teaterets mann Bent Kvalvik Som nekrologskribent hadde han et hjerte for våre kvinnelige skuespillere.

19.04.2023 19:30

Av Ingebjørg Nordli, Einar Dahl og Eldrid Oftestad

Bent Kvalvik døde brått 10. april, 63 år gammel. En god venn og en teaterets mann er ikke lenger her for å glede oss med sin latter, sang, teaterkunnskap – og sin hjembakst.