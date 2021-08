Nekrolog Nekrolog En av de store pionérene innenfor nasjonal og internasjonal akvakulturgenetikk Trygve mottok en rekke æresbevisninger fra inn- og utland for sin store innsats.

Nekrolog

Nå nettopp

Av Øyvind Fylling-Jensen

Professor Trygve Gjedrem var en av de store pionérene innenfor nasjonal og internasjonal akvakulturgenetikk. For Nofima har han hatt en spesielt stor betydning. Som direktør for Akvaforsk (i dag en del av Nofima) i perioden 1971–89 var han en sterk drivkraft i utviklingen av den norske oppdrettsnæringen. Spesielt representerte han etableringen av de nasjonale avlsprogrammene for laks og ørret en milepæl, som de første for oppdrettsfisk på verdensbasis. Han hadde et sterkt internasjonalt engasjement for tilsvarende arbeid med betydelig større oppdrettsarter som tilapia, karpe og marine reker. På den måten har Trygve også spilt en svært sentral rolle for å utvikle en mer effektiv og bærekraftig akvakulturproduksjon globalt.