Nekrolog Nekrolog Birk var hel ved. En mann å være glad i. En mann å være glad i. En far å være stolt av.

32 minutter siden

Av Lars Andreas Knudsen

«Still Crazy After All These Years» var navnet på Jan Erik Birkelid og hustru Britts nydelige 42 fots stålketch. Sangtittelen kunne like gjerne ha vært en karakteristikk av skipper Birk som la ut på sin siste seilas 19. mai. Skjønt siste? Hvem vet?