Nekrolog Nekrolog Sigrun var fargerik og inkluderende En sliten alkoholiker eller permittert bedriftsleder i dress – Sigrun møtte alle med respekt.

Nå nettopp

Av Hanne Sommerfelt og Ann Kristin Tveøy

Da vi kom som Nav-ledere til Nav Nordstrand i henholdsvis 2014 og 2020 var stemmen til Sigrun Aasan noe av det første vi hørte. «Velkommen til oss!». Som leder for fellestjenester og publikumsmottak var Sigrun ofte et ansikt utad: Høy og lyshåret, med et stort og varmt smil.