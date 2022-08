Nekrolog Nekrolog Arne var en usedvanlig fredsommelig og vennlig mann For de av oss som samarbeidet med Arne over mange år, var han en konstant inspirator med stadig nye initiativ.

Arne Valberg gikk bort 1. juli 2022, 83 år gammel.

Arne ble tidlig fascinert av synsforskning og startet sin karriere ved Universitetet i Basel, Sveits, før han ble ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO). Doktorgraden ble fullført ved gruppen for biofysikk, hvor han etablerte et laboratorium for studiet av syn hos gullfisk. I samarbeid med Max Planck-instituttet i Göttingen ble så forskningen rettet mot syn hos makak-aper. I studiet av syn hos mennesket videreutviklet han faget psykofysikk. Senere studier inkluderte også måling av visuelt stimulert aktivitet i hjernens synssenter.