Nekrolog Minneord Hun etterlater seg betydelige spor hos radiolyttere og kolleger i NRK Else gledet og utfordret med harselas, parodier, vitser, sanger og ekvilibristisk ordkunst.

Nekrolog

Av Cathinka Rondan og Thor Gjermund Eriksen, NRK

«Gubber er menn som har tenkt de tankene de har tenkt å tenke», sa Else Michelet. Selv utfordret hun alle som kom i hennes vei, til å tenke nye tanker. Else så verden med et skrått blikk og var villig til å snu opp-ned på vedtatte sannheter.