Tirsdag klokken 17.00 startet politiet sin pressekonferanse på politistasjonen i Namsos om saken der et barn er kritisk skadet, og mor og stefar er pågrepet, skriver Adresseavisen.

Tilstede var Svenn Ingar Viken, lensmann og driftsenhetsleder i Namsos og Fosnes, som leder etterforskningen, og politiadvokat Amund Sand.

Flere barn

– Barnet har hodeskader, er kritisk livstruende skadet og ligger i koma, opplyser Viken. Barnet, som ligger på St. Olavs Hospital, er under fem år.

Viken forteller at moren befinner seg i Trondheim, mens stefar er i Steinkjer. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med eksakt bostedskommune, annet enn at den ligger i Namdalen. Det skal bo flere barn på adressen, deriblant barnet som er skadet.

– De øvrige barna vil bli forsøkt avhørt, slik barn skal avhøres, sier Sand.

Sand forteller at den aktuelle kommunen er orientert om saken og at de vil kunne iverksette nødvendige tiltak.

– Kommunen har et kriseteam som har som i oppgave og kompetanse på å ivareta barn.

Bosatt i Norge siden 2015

– Siktede mor er i 20-årene og har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier Viken.

Moren skal ha vært bosatt i Norge siden 2015. Stefaren har oppholdstillatelse i Italia.

Viken forteller at det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Kripos er koblet inn i saken og vil bistå i etterforskningen fra onsdag.

Misforhold mellom skader og forklaringer

Sand opplyser at siktelsen mot mor og stefar bygger på et misforhold mellom skadene barnet har og de siktedes forklaring. Av hensyn til videre etterforskning ønsker ikke politiet å gå i detalj på hvilke bevis de sitter inne på.

– Men vi har opplysninger som understøtter siktelsen, sier Sand.

Erkjenner ikke straffeskyld

Politiet ønsker heller ikke å kommentere barnets tidligere skader.

– Både mor og stefar er siktet for grov kroppsskade, sier Sand.

– Fornærmedes stefar vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Mor vil fremstilles for varetektsfengsling på torsdag.

Ifølge Sand erkjenner verken mor eller stefar straffeskyld. Verken Sand eller Viken satt på opplysninger om hvorvidt familien er kjent for politiet fra før.

– Min klient stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier stefarens advokat, Anders Kjøren.

Ifølge Kjøren har stefaren sagt at han ringte nødtelefonen etter at barnet hadde falt ut av senga.

Lege slo alarm

Da var natt til mandag at politiet i Trøndelag mottok melding om at et barn var bragt inn til lege med alvorlige skader. Det var barnevernet som kontaktet politiet i 03.00-tiden på natten og informerte sin mistanke om at barnet var blitt utsatt for vold.

Dette skjedde etter at legen som tok imot barnet slo alarm. Hendelsen skal ha skjedd i Namdal. Det skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Livstruende skader

Barnet ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske, livstruende skader.

Forsvarer til barnets mor, advokat Torfinn Svanem, har sagt at kvinnen nekter straffeskyld og er sjokkert over å være siktet for vold mot barnet sitt.

– Hun forteller at barnet skadet seg da det falt ned fra sengen, noe barnet også har gjort tidligere, sier Svanem.