- Fem eller seks personer har falt i sjøen, men har kommet på land igjen nå, sier operasjonsleder Marianne Føleide til Bergens tidende.

Personene skal ha vært turister som var i ferd med å gå ombord i en båt. Politiet jobber nå med å forsikre seg om at det ikke er flere som er savnet.

Nødetatene er på stedet. Politiet opplyser at det var i forbindelse med at en stor gruppe turister skulle beveges seg ombord i båten, at ulykken skjedde.

Ulykka skjedde i forbindelse med at ei stor turistgruppe skulle gå om bord i en turistbåt som går mellom Flåm og Gudvangen. — PolitietSognFjordane (@politietsognfj) July 4, 2017