– Føler de har gitt den dommen som er riktig

KRISTIANSAND: – Tone og jeg hadde egentlig planlagt vorspiel før Elton John-konserten i kveld her i bakhagen. I november kjøpte vi billetter til seksti personer, leide inn en av de beste pianistene på Elton John-låter og hadde planlagt å starte klokken tre, forteller Morten Andersen til Fædrelandsvennen.

Når Andersen møter Fædrelandsvennen i sommerstuen si i bakhagen til rekkehuset på Lund, har det gått et par timer siden han fikk beskjed fra sin bistandsadvokat om at dommen etter dobbeltdrapet på Lund var kommet.

– Lettet

– Tove (Karlsen Westbye, bistandsadvokat, journ.anm.) ringte meg halv ni i dag morges da jeg var på kontoret og sa hun hadde sendt over dommen på e-post, forteller Andersen.

– Jeg ble lettet da jeg så dommen. Jeg følte de hadde gitt den dommen som var riktig, fortsetter enkemannen.

Han ringte umiddelbart videre til sine sønner, svigerforeldrene og sin mor for å meddele dem dommen.

– Sondre (den eldste sønnen, journ.anm.) sa det var den beste dagen siden 5. desember. Og jeg kan være enig i det. Vi er blitt hørt, og nå skal vi ta en eventuell anke i lagmannsretten på strak arm, sier Andersen.

Han bruker ordet «lettet» flere ganger gjennom intervjuet. Noe han også virker å være.

Reidar Kollstad

Fryktet fengselsdom

Da aktor la frem sin påstand om ti års fengsel for den 16-årige dobbeltdrapsmannen, reiste enkemannen og sønnene seg i protest og gikk ut av rettssalen.

– Det hadde vi avtalt på forhånd. At om påstanden ble ti år eller mindre, gadd vi ikke å sitte der inne å høre på det. Det var den eneste måten vi kunne markere vårt syn på, sier Andersen.

I etterkant av rettssaken har han fryktet at retten skulle følge aktors påstand.

– Jeg hadde vel gjerne et håp om at det skulle bli strengere straff, men trodde det ikke, forteller enkemannen.

Motsatt konklusjon

Det skulle likevel vise seg at retten konkluderte helt motsatt av de sakkyndige, som mente gjerningsmannen ikke ville utgjøre noen spesiell fare i fremtiden.

«Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig,» står det å lese i dommen.

Retten trekker også frem at gjerningsmannen utad fremsto som helt normal forut for drapene, og at det til tross for at også sterke «beskyttelsesfaktorer» forelå i henhold til tiltalte, var han i stand til å begå lovens mest alvorlige forbrytelse, ikke bare én, men to ganger.

Oppsummert mener retten «det er en sterk gjentagelsesfare, selv om denne vurderes opp mot en løslatelse 11 år frem i tid».

– Jeg tenker at dommerne har gjort det eneste riktige. Ikke påtalemyndigheten, mener Andersen, som reagerer sterkt på dobbeltdrapsmannens oppførsel i retten.

– Det er helt ...

– Det han har tatt fra oss er helt ekstremt. Når han prøvde å vise anger sa han at «det var trist med hun damen. Hun hadde vel noen gode år igjen.» Noen gode år igjen? Se selv, sier Andersen og peker på det to år gamle bildet av Tone Ilebekk (48) som står mellom to tente lys på bordet foran oss.

– Det er helt ..., fortsetter han og lar ordene henge i luften.

Reidar Kollstad

– Surrealistisk

Dagene fra retten ble hevet til dommen kom torsdag karakteriserer han som surrealistiske.

– Vi har ventet på dommen, vært nervøse og pratet om det hele tida. Det er dette vi tenker på. Tone og dommen. Alt har dreid seg om denne saken, samtidig som vi har prøvd å leve så normale liv som mulig. Jeg har vært ute med sønnene og spist, vi har vært på hytta på fjellet og på tur med båten. Men saken ligger jo i bakholdet, forteller enkemannen.

– Folk bryr seg

Han berømmer også nærmiljøet på Lund, sønnenes arbeidsgivere, og byen generelt for den omtanken og støtten som er vist.

– Jeg har vel en 70–80 uleste sms og 19 ubesvarte anrop bare den tida vi har sittet her. Under og etter rettssaken har jeg fått enormt med støtteerklæringer fra folk jeg ikke kjenner. Det har vært utrolig godt å vite at folk bryr seg, sier Andersen, som også berømmer media, politi og rettsvesenet.

– Politiet har gjort en fantastisk jobb, og etter mandag 5. desember har de informert oss, tatt hensyn og vært gode. Hensyn har media også tatt, og rettsvesenet har jeg stor tiltro til etter denne dommen, uttaler Andersen.

– Så må du få med at måten guttenes arbeidsgivere har stilt opp for dem på, har betydd mye. Og Tove (bistandsadvokaten, journ.anm.) har vært helt enorm.

Reidar Kollstad

– Livet må gå videre

Og selv om det ikke blir vorspiel i kveld, blir det likevel Elton John-konsert.

– Det blir konsert, ja. Og i morgen kommer en del venner av guttene mine over for mat og hygge før Palmesus. De ville egentlig avlyse, men jeg har presset dem til å gjennomføre, sier Andersen og legger til.

– Livet må gå videre. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal bli en bitter, gammel mann. Han har ødelagt nok nå.