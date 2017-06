– Han skrek. Jeg sparket ham i hodet, forklarte 20 år gammel drapstiltalt.

Den 20 år gamle mannen har en annen forklaring i Gjøvik tingrett enn den han først ga til politiet i et avhør den 12. desember i fjor.

Først i dette avhøret ville han fortelle hva som skjedde, etter at han hadde hørt at moren hadde erkjent at hun var på stedet da Bakken ble drept.

Til politiet forklarte han at han hadde hat-tanker i hodet før kjøreturen han, hans mor og morens ekskjæreste skulle ta med Nils Olav Bakken.

Årsaken var at Bakken skulle ha begått et overgrep mot en slektning. De tre lokket ham med på en kjøretur – en såkalt «rånetur» - hvor Bakken fikk høre countrymusikk fra en CD han selv hadde tatt med.

Hans O. Torgersen

– Vi skulle banke ham opp

– Vi skulle banke ham opp hvis han innrømmet hva han hadde gjort, forklarte 20-åringen i Gjøvik tingrett onsdag formiddag.

På en video fra Shell-stasjonen på Dokka vises det tydelig at 20-åringen fikler med barnelåsen på bakdørene på bilen, mens 36-åringen fyller en bensinkanne.

– Jeg mener jeg skrudde av barnelåsen, svarte han, og hadde ikke noen forklaring på at det tydelig fremgår at en bakdør blir åpnet innenfra mens han står utenfor og at barnelåsen derfor ikke kunne være på.

Kjøreturen endte i et øde skogsområde i Veståsen i Søndre Land kommune, der de fire gikk ut av bilen.

– Det ble krangling, han sa han ikke hadde gjort noe galt og jeg trodde på det, forklarte 20-åringen, som er pent kledt i mørk dress og slips der han sitter i vitneboksen og forklarer seg. Den 44 år gamle moren sitter 2–3 meter unna på tiltalebenken og følger nøye med.

– Jeg ville ikke bli oppfattet som «pinglete»

– Hvorfor sa du ikke at dette gikk for langt og at du ikke ville være med på dette, spurte statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

– Jeg ville ikke bli oppfattet som «pinglete», svarte den tiltalte.

– Var det bestemt at Nils Olav skulle ende sine dager der oppe?

– Nei, det var ikke bestemt, det ble bare det tragiske utfallet, svarte den tiltalte.

Han forklarte deretter hva som videre skjedde, at krangelen utviklet seg.

– Jeg gikk bak ham og la Nils Olav i bakken. Vi satte oss oppå ham og de to andre forsøkte å stripse ham. Jeg så at mamma rispet ham i hånden med en kniv. Så tok NN (36-åringen, red.anm.) kniven. Jeg så bevegelser som jeg oppfattet som slag, forklarte han i retten.

Sparket Bakken i hodet

Så forklarte han at han sparket Bakken i hodet – ikke med vernesko slik hans medtiltalte 36 år gamle mann har forklart – og ikke så hardt.

– Han ble stille, jeg tror han besvimte, forklarte han.

I politiavhør forklarte han at han så 36-åringen brukte kniven mot overkroppen på Bakken, men at han ikke så at 36-åringen brukte kniven mot halsen etter at han selv hadde sparket Bakken i hodet. Han forklarte at det var dårlige lysforhold, vanskelig å se og at det ble brukt mobiltelefon som lyskilde under basketaket og knivstikkingen.

– Vi tok ham i hvert vårt ben og slepte ham til en skråning ved grøftekanten, forklarte han i retten. Han forklarte at han satte seg i bilen og snakket med sin mor.

Så store flammer

Da han gikk ut, hørte han at det ble helt væske på bakken og litt etterpå så han store flammer.

I politiavhør forklarte han seg annerledes og mer detaljert:

– Jeg så at han dynket Nils Olav med bensin, og at han helte en stripe bensin bortover, sikkert så han ikke selv skulle bli påtent. Han benektet at det var han som hadde hentet bensinkannen i bilen, slik hans 36 år gamle medtiltalte har forklart.

– Hvorfor forteller du noe annet til politiet enn du gjør her i retten, spurte statsadvokat Klundseter.

– Jeg visste ikke at det var viktig å være så nøye. Jeg blandet sammen det jeg hadde sett og det jeg hadde fått vite, svarte den tiltalte.