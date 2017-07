Nedgang på 40 prosent i fraværet i videregående skole

Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer. Ifølge regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret – og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag.

Rundspørring blant fastleger: Ti prosent av arbeidstiden går nå til «frisk» ungdom

– Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Alt tyder på at dette fungerer

Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget. Fravær som er dokumentert er gyldig fravær.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

På pressekonferansen forteller han at yrkesfagene har tidligere hatt høyt fravær.

– Dette fraværet er nesten halvert i sammenligning med forrige skoleår. Det er nå lavere fravær på yrkesfag enn på studieforberedende, sier han og fortsetter:

– Dette viser at fraværsregelen har fungert etter hensynet. Vi skal selvfølgelig forske på den, finne ut hvilke praksiser skolene har og gjøre reglene så enkle og smidige som mulig. Men konklusjonen etter det første året er at reglene har fungert. Så de som vil skrote den nye fraværsregelen, vil nå få et enda større problem med å forklare hvorfor de ønsker det. Ut fra tallene tyder alt på at dette fungerer.

– Nedgang av feil grunner

Nestleder for Elevorganisasjonen, Philip Vogsted, er ikke overrasket over at fraværet har gått ned det siste året.

– Problemet er at de har gått ned av feile grunner. Elevene møter opp på skolen fordi de er redde for å miste karakteren i faget sitt. Vi får ikke inntrykk av at fokuset ligger på hvordan skolehverdagen vår er, men bare at vi møter opp og er der. Det bør fokuseres mer på at elevene trives og har en god skolehverdag. Det føler vi ikke disse resultatene viser at vi har.

Han peker også på at elevundersøkelsen viser at motivasjonen hos elever har gått ned i 10 fylker.

– Vi vil heller skape en skole hvor elevene kommer fordi de har lyst og er motiverte. Ikke siden de blir tvunget inn i et klasserom hvor de sitter og er umotiverte.

– Hvilke andre tiltak kan skape lignende resultater?

– Økt lærertetthet, bedre tilpasset læring til hver enkelt elev og styrket team rundt eleven.

– Fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt

I september var Aftenposten i kontakt med flere rektorer, og de var uenige om hvor godt Røe Isaksens nye fraværsregime fungerer.

For en måned siden skrev Skolelederfobundet et notat til kunnskapsministeren, hvor det sto at erfaringer fra første halvår er at «fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt».

De svarte da med at 10,4 prosent fravær ikke kan rundes ned.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent. Noen skoler har valgt å runde ned til 10. prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær, opplyste avdelingsdirektør Cathrine Børnes.

Innført i høst

Fraværsgrensen innebærer at dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil vedkommende som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær, og ikke elevens totale fravær.

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det er iverksatt et forskningsprosjekt som skal se på konsekvensene av regelendringene, skrev Kunnskapsdepartementet i en pressemelding da reglene ble satt i bruk.

– Klar og tydelig forventning kan bidra til å få frafallet ned

I 2014 uttalte Røe Isaksen at følte stigende uro ved fraværet i videregående skoler.

– Dagens situasjon er ikke holdbar, sa han til Aftenposten.

Han bestemte seg derfor for å stramme inn, og sette i gang arbeidet med å innføre en fraværsgrense. Året etter ble det bestemt at det skal innføres en fraværsgrense på 10 prosent.

– Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når man har valgt å gå på videregående skole er det ikke valgfritt om man møter opp til undersvingen.

Han fortalte da også at han ikke frykter at strengere krav vil gjøre det vanskeligere for elever som sliter med å fullføre skolegangen.

– Det at man har en klar og tydelig forventning til elevene, mener vi kan bidra til å få frafallet ned. Men det betyr ikke at vi kan slutte med andre tiltak, fortalte han til Aftenposten.