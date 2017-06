Nordmenn er mest villige til å betale for nettaviser

De to undersøkelsene er utført av universitetet i Sør-California, som har sett på medienes økonomiske framtid i en digital verden, og Oxford University, som har sett på betalingsvillighet for nyheter på nett. Sistnevnte på oppdrag fra nyhetsbyrået Reuters.

Begge viser til en laber vilje til betaling for avisprodukter på nett, men at de nordiske landene, og spesielt Norge, skiller seg ut, skriver Klassekampen.

- Medieindustrien må gjenerobre tapt tillit og finansiering, mener Bernt Olufsen. Les kommentaren: Journalistikken vil slå tilbake

Undersøkelsen fra Sør-California konstaterer at kun én prosent av amerikanere er villige til å betale, mens betalingsviljen ligger på ti prosent om man inkluderer andre engelskspråklige land. Oxford-undersøkelsen viser at 27 prosent av norske lesere er villige til å betale for digitale produkter.

Norske mediehus jobber med å finne en balanse mellom gratis innhold og innhold bak betalingsmur.

– Du har dem som hevder at å ta betalt for digitalt innhold overhodet ikke er noen løsning. Og så har du de som hevder at digitale inntekter er den eneste løsningen. Svaret ligger sannsynligvis et sted midt imellom, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen til avisen. Han legger til at de har erfart at det er den tunge og grundige journalistikken som selger.