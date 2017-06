– Slipp meg, jeg har ikke gjort noe galt, ropte Bakken før han ble drept.

– Hvorfor brukte du kniven mot halsen hans, spurte statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Ville være sikker på at han var død

– Det var for å være sikker på at han var død og ikke lå og pintes, forklarte 36-åringen, like klart og tydelig som han ellers har beskrevet de mange og blodige detaljene rundt drapet og hvordan offeret pustet tungt etter at han var knivstukket og påtent.

– Det er ikke greit å drepe, men det er ikke greit å forgripe seg, det er psykisk drap egentlig, sa 36-åringen, under henvisning til det alt startet med, at Bakken skal ha misbrukt en slektning av den 44 år gamle kvinnen og hennes sønn.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

I en time fikk Gjøvik tingrett tirsdag formiddag se video av en rekonstruksjon som ble gjort på det stedet 49 år gamle Nils Olav Bakken ble overfalt, sparket, knivstukket og påtent om natten 3. september i fjor.

Mannen som i retten har tilstått drapet, forklarte politietterforskerne detaljert hva som skjedde i og utenfor kassebilen de tre og Bakken kjørte i til det øde skogsområdet. På videoopptaket fikk dommerne se hvordan Bakken og de tre andre gikk ut av bilen, og hvordan Bakken ble overmannet bakfra og lagt i bakken, før 36-åringen satte seg oppå ham og holdt armene hans fast bak på ryggen.

Drapet rekonstruert på videofilm

Med politifolk gjenskapte 36-åringen situasjonen og drapet i det øde skogsområdet: han ba den 44 år gamle kjæresten sin gå til bilen og hente fire strips, som de forsøkte å binde Bakkens hender med. De mislyktes i første omgang.

– Gå og hent to strips til og kniven, sa han, og forklarte at kniven skulle brukes til å skjære løs en strips som var festet feil. Retten så og hørte hvordan figuranten på bakken sprellet og vred på seg, og ropte «Slipp meg» mens kjæresteparet satt oppå ham.

– Hun stakk ham i hånden med kniven flere ganger og skrek til ham: Synes du det er greit å forgripe seg, forklarte 36-åringen under rekonstruksjonen.

– Så ba jeg om å få kniven og spurte de andre:

Skal vi ta’n nå?

– Skal vi ta’n nå?

– Ja, det er greit, svarte hun.

– Det er sikkert greit, svarte den unge mannen som nå sitter drapstiltalt i retten?

– Jeg oppfattet det som at de var enige, forklarte den tiltalte.

På filmen fikk retten se hvordan 36-åringen deretter stakk det hjelpeløse offeret to ganger på høyre side i siden av overkroppen, og så en gang på venstre side.

Dommerne fikk se på videofilmen hvordan den 44 år gamle kvinnen fikk beskjed om å kjøre frem bilen 10–15 meter på den øde skogsbilveien, før den 20 år gamle mannen hentet bensinkannen fra bagasjerommet.

Deretter pøste 36-åringen bensin to-tre ganger over offeret.

– Det var for at bensinen skulle trekke godt inn, forklarte han under rekonstruksjonen. I retten utdypet han dette med at han håpet den drepte skulle brenne helt opp.

På rekonstruksjonen ble det beskrevet og vist hvordan Bakken ble påtent og hvordan han rullet rundt og reiste seg opp på kne med en hånd i bakken.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ville vite om 36-åringen på noe tidspunkt tenkte på å hjelpe Bakken.

– Nei, ikke der og da. Men litt da han reiste seg på kne. Men da slo flammene 7–8 meter opp. Jeg skvatt litt da. Så reiste vi derifra, forklarte den tiltalte.

Ville skjule spor

Han forklarte at de tre i dagene etterpå brente opp alle klærne og utstyret de hadde hatt med seg, og også bildekkene.

– Var det for å skjule spor, spurte statsadvokaten.

– Ja, svarte den tiltalte.

De to andre tiltalte har nektet straffskyld, og skal i morgen gi sin forklaring om hva som skjedde denne natten.

Da videofilmen fra rekonstruksjonen ble vist, var også nære slektninger av Nils Olav Bakken til stede i rettssalen.

– Det gjorde et sterkt inntrykk og var en stor påkjenning for dem å se hvordan Nils Olav Bakken ble overfalt, mishandlet og drept på denne brutale måten, hjelpeløs i et øde og mørkt skogsområde, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.