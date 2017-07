46 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av de første seks månedene i år. Det er 16 færre enn på samme tidspunkt i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Nå ligger tallet på samme nivå som våren 2015, det året med færrest trafikkdrepte siden 1947.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ett tapt liv ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Nok en gang er det flest menn som dør i trafikken

Til sammen har 33 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 på samme tid i fjor.

Men antall kvinner som er drept, har økt.

– 13 kvinner mistet livet på veien i år, det er fire flere enn på samme tid i fjor. Kvinneandelen er på nesten 30 prosent hittil i år. Det er en del høyere enn det har vært de to siste årene, og mer på linje med tidligere år, sier Guro Ranes.

Hun sier at hun ikke har noen god forklaring på utviklingen.

Ifølge Ranes har Norge sammen med Sveits den laveste risikoen for å dø i trafikken, i Europa.

Aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal.

Det skrev Aftenposten i april.

40 prosent av ulykkene i arbeidstiden

En rapport fra European Transport Safety Council (ETSC) viser at nær 40 prosent av alle dødsulykkene i Europa i 2016 var arbeidsrelaterte.

Det gjelder også Norge. Ulykkene involverte ansatte som kjørte bil i arbeidstiden.

Ifølge den samme rapporten er Norge Europas «beste trafikksikkerhetsland». Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.