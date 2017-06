18 Norwegian-avganger kansellert så langt i dag

Dette viser Norwegians egne oversikt over dagens trafikkavvikling.

De to rutene fra Oslo som er blitt avlyst i dag skulle ha gått til og fra Krakow i Polen og til og fra København.

Fra selskapets danske base på Kastrup ved København er fire avganger til Aalborg avlyst, i tillegg til avganger til Stockholm, Budapest og Paris.

Med fulle fly, vil dagens avlysninger ha rammet 3.400 reisende – de fleste til og fra København.

– Årsaken til mandagens avlysninger er den samme som på søndag – vi mangler flymannskap, men vi kommer til å gjøre alt vi kan for å operere etter ruteplanen, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, til Aftenposten.

Mandagen verre enn søndag

Mandagen ble dermed verre for Norwegian enn søndag, da seks ruteavlysninger rammet tusenvis av passasjerer.

Derfor tyder mye på at Norwegian nok en gang får en dårlig start på sommertrafikken da mangel på flymannskap gjorde at bortimot 20 avganger måtte avlyses. Det rammet tusener av ferieklare familier som sto klar til å starte på årets store ferieutflukt.

Halvor Vatnar, som er leder for pilotene i Norwegians skandinaviske bemanningselskap, sier til Aftenposten at det ikke er noen utenforstående årsak til mannskapsmangelen.

– Våre medlemmer flyr så mye de bare klarer, sier han og vil ikke kommentere situasjonen i eierselskapet Norwegian Air Shuttle ytterligere.

Beklager og forklarer

Informasjonsfolkene i Norwegian har hatt sitt fulle hyre med å beklage og forklare situasjonen overfor titusener av nervøse passasjerer som frykter at kanselleringer skal ramme deres ferietur.

– Vi har forsøkt å planlegge så godt vi kan, men det kan dessverre alltid oppstå uregelmessigheter, sa presseansvarlig i Norwegian etter en helg med flere kanselleringer.

«Minst 18 av Norwegians innenriks- og utenriksflyvninger ble kansellert på kort varsel lørdag. Passasjerer på vei til ferie er rasende», skrev Aftenposten 2. juli i fjor.

I år har Norwegian-kanselleringer blant annet rammet to skolekorps. Seks flyvninger ble innstilt fra Gardermoen søndag. Ifølge Bergensavisen fikk Minde skoles musikkorps tilbud om å kjøre buss til Berlin.

2016: Familien skulle til Split lørdag morgen. Norwegian varslet samme natt med SMS.

«Mangel på crew» og «tekniske feil»

Hun forteller at kanselleringene i helgen skyldes en kombinasjon av tekniske feil og mangel på crew.

– Mangel på crew kan oppstå i den mest intensive perioden på året der man har flest avganger.

– Men dette vet dere jo på forhånd?

– Ja, men så kan det jo oppstå forhold kort tid før avgang, det kan være crew som blir syke og det kan oppstå forsinkelser.

– Det samme skjedde i fjor?

– Ja, det gjorde det, men vi gjør alt vi kan for at vi skal operere etter ruteplan og beklager ulempene for våre passasjerer.

Norwegian: – Har forsøkt å planlegge så godt vi kan

Ifølge Jacobsson kan det alltid oppstå uregelmessigheter. Hun sier videre at det kan være mange årsaker til dette.

– Vi tåler at crew kan være syke, har stand by-crew og forsøker å planlegge så godt som mulig, men noen ganger er det dessverre ikke nok. I noen tilfeller kan det oppstå mangel på crew og man er særlig utsatt når man har flest avganger, som nå i sommerperioden.

– Betyr det at dere har liten bemanningsmargin?

– Vi forsøker alltid å bemanne så godt vi kan, men ettersom det er høysesong så kan man være ekstra sårbar om det oppstår uregelmessigheter, svarer Jacobsson.

– I fjor sa dere at årsaken til de mange kanselleringene var at selskapet «ikke har truffet med planleggingen» av den første ferieutfarthelgen. Er det samme problem i år?

– Vi har forsøkt å planlegge så godt vi kan, men det kan dessverre alltid oppstå uregelmessigheter.

– Men har dere planlagt godt nok?

– Ja, det håper jeg at vi har gjort, men som jeg sa tidligere så kan det dessverre oppstå mangel på crew og tekniske feil.

Fagforeningsleder om Norwegian-kaoset i fjor: – Vi advarte mot pilotmangel, men ble ikke hørt

Forbrukerombudet: – Alvorlig for dem som skal på ferie

Forbrukerombudet vil minne folk om rettighetene sine dersom de skulle være uheldige i flytrafikken. Aftenposten har tidligere beregnet at det ville koste Norwegian 17 millioner kroner om alle som opplevde innstilte fly skulle fått erstatning etter EUs regler da Norwegian hadde lignende problemer i fjor sommer.

– Uansett hva som er grunnen til kanselleringen, så har man krav på å bli ombooket til neste fly, mat og drikke dersom det er nødvendig, og overnatting dersom det er nødvendig, sier fagdirektør Jo Gjerdrem.

Han legger til at det er flyselskapet sitt ansvar å bemanne flyet. Gjerdrem synes det er leit om Norwegian sine problemer går ut over folk sine ferier.

– Dette er alvorlig for dem som skal på ferie, og derfor bør det være alvorlig for Norwegian også.

EUs standardsatser i tilfelle forsinkelser over tre timer er på 250 euro pr. passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km) og 400 euro pr. reisende på de litt lengre strekningene innen Europa.

