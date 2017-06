48 korpsmusikanter skulle til Berlin med Norwegian, men flyet ble kansellert: – Nå vil vi bare hjem

Minde skoles musikkorps fra Bergen hadde planlagt 60-års jubileet i flere år: En reise til Berlin, der de skulle spille konserter, blant annet med et tysk korps som på forhånd hadde markedsført billetter til konserten.

Men reisen til Berlin, som var planlagt i detalj, stoppet på Gardermoen.

– Vi kom fra NM i Stavanger, der vi sov to netter på madrasser på en skole. Da vi landet på Gardermoen søndag, gledet vi oss til å komme frem til hotellet i Berlin på kvelden. Men da vi kom til Gardermoen, så vi til vår store skuffelse at flyet til Berlin var kansellert, forteller korpsmamma Astri Kamsvåg.

Fikk tilbud om å kjøre buss

I Norwegians kundeskranke på Gardermoen var det ingen, så korpsleder Arild Jørgensen ringte til Norwegians kundeservice. Da han endelig kom gjennom, fikk han beskjed om at Norwegian ikke hadde noe hotellrom å tilby dem.

– Etter nesten syv timer var barna utslitt og lei, så vi bestemte oss for at vi var nødt til å finne et hotell selv. Vi tok Flytoget med all bagasje og instrumenter til Thon Hotell Arena på Lillestrøm, som hadde plass til oss, forteller Kamsvåg.

Nærmere midnatt fikk de svar fra Norwegian om at selskapet kunne ordne en buss til Berlin mandag morgen.

– En busstur til Berlin ville tatt 16 timer, og det var uaktuelt for oss. Barna var slitne nok fra før, og vi skulle bare være i Berlin til torsdag ettermiddag, sier Kamsvåg.

Mangler flymannskap

Norwegian har kansellert 18 flyavganger så langt mandag. I tillegg til to avganger fra Oslo, er åtte andre planlagte flyvinger fra København avlyst. Passasjerer kan ha krav på 4000 kroner i erstatning.

Med fulle fly vil dagens avlysninger ha rammet 3400 reisende.

– Årsaken til mandagens avlysninger er den samme som på søndag – vi mangler flymannskap, men vi kommer til å gjøre alt vi kan for å operere etter ruteplanen, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, til Aftenposten.

Enda en natt på Lillestrøm

Mandag ettermiddag har korpset ennå ikke fått et svar fra Norwegian om når de kan få reise hjem til Bergen.

– Nå vil vi bare hjem, men det ser ut til at vi må tilbringe enda en natt på hotell i Lillestrøm. Vi har allerede brukt 35.000 kroner på én hotellnatt, i tillegg til mat, drikke og Flytoget. Dessuten har vi betalt depositum på hotellet og andre bestillinger i Berlin, som vi neppe vil få tilbake, sier Kamsvåg.

– Veldig kjedelig

Aftenposten møter henne og resten av korpset mens de spiser middag på Friday’s på Karl Johan. Blant de eldste korpsmedlemmene er Fredrik Ertvaag (19), som sitter og venter på maten med korpskameratene Andreas V. Furu (17), Brage L.G. Dyrseth (16) og Sveinung Søreide Øiestad (17).

– I dag skulle vi ha spilt en konsert på Europasenteret, og i morgen skulle vi holde konsert med et tysk korps. Det er veldig kjedelig at vi ikke kom oss til Berlin, sier Ertvaag.

Astri Kamsvåg tar det for gitt at Norwegian vil dekke alle korpsets utgifter, men er veldig skuffet over at flyselskapet har vært så lite behjelpelige.

Norwegian: «Vi har gjort vårt ytterste»

I den siste mailen korpset har fått fra Norwegian, som Aftenposten får lese, får de ikke noe tilbud om å reise hjem til Bergen. I stedet slår Norwegian fast at «Det er svært beklagelig at dere ble rammet av denne kanselleringen, men vi har gjort vårt ytterste for å frakte dere frem».

Selskapet skriver også at:

«Jeg har også fått informasjon om at dere ble forsøkt kontaktet flere ganger, men enten tok ingen telefonen eller så ble det lagt på røret. Dere fikk altså tilbud om alternativ transport for gruppen, men valgte å ikke ta imot dette tilbudet. Vi har således forsøkt å hjelpe dere i denne vanskelige situasjonen, selv om vi forstår at buss ikke er et ideelt alternativ.»

– For det første er det direkte feil at vi ikke tok telefonen, vi satt jo og ventet i flere timer på å få et svar. Dessuten synes jeg tonen i e-posten er lite imøtekommende, og det virker som Norwegian vil fraskrive seg ansvaret, sier Kamsvåg.

Spart lenge til korpsturen

– Denne turen har vi spart til i lang tid gjennom dugnader, loppemarked og innsamlinger. Jeg regner med at vi får pengene tilbake, men nå er vi mest opptatt av at Norwegian gir oss flybilletter til å reise hjem til Bergen, sier Kamsvåg.

Norwegians presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson skriver i en e-post til Aftenposten at de beklager at korpsets fly ble kansellert. Holmbergh Jacobsson skriver også at Norwegian tilbød korpset hotell. Korpsmamma Astri Kamsvåg sier at det ikke stemmer.