58 speidere måtte hentes med helikopter – fire sendt til sykehus

– Det har gått stort sett bra. Det er noen mindre skader og noen litt nedkjølte speidere, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

I forbindelse med Norges speiderforbunds landsleir Nord 2017 er rundt 1600 speidere og 300 rovere på tur i fjellet natten mellom mandag og tirsdag. Når så mange mennesker er på tur samtidig, skal det ikke så mye til før noen av dem kan trenge hjelp.

– Det er nok først og fremst snakk om sammenfall av flere uheldige omstendigheter. Speidere er jo alltid beredt og drar ikke på fjellet uforberedt. Samtidig er det mulig det nordnorske sommerværet ikke er helt som de hadde ventet, legger han til og forteller at enkelte steder er det «bortimot vinterstemning».

Fire sendt til sykehus

Tirsdag morgen opplyser redningsleder Raymond Prestøy ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Aftenposten at totalt 58 personer ble hentet ned i løpet av natten.

– De aller fleste vi hentet ned var ungdommer. De var nok blitt overrasket over at været ble verre enn det som var forventet. Dette hadde potensial for å utvikle seg, så derfor hentet vi dem ned med helikopter.

Til NTB forteller Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset i Bodø, at fire av dem som ble fraktet ned fra fjellet ble tatt hånd om av sykehuset. Ingen hadde livstruende skader.

En pasien ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabile.

Tirsdag er det meldt bedre vær i området hvor speiderne er på tur.

– Kun et fåtall

Også politiet oppsummerer tirsdagskvelden og natten med å si at det har gått bra og at hovedinntrykket er at speiderne har vært godt forberedt.

– Det har vært mye ungdom i fjellet. Noen har nok blitt overrasket av været, det er kanskje ikke alle tilreisende som er vant til ustabilt nordnorsk sommervær. Det har vært krevende forhold med temperaturer ned mot null grader, men det er bare et fåtall som har trengt hjelp. Det er fortsatt mange igjen i fjellet, som ikke trengte hjelp, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

– De som har kommet ned er blitt tatt hånd om og har fått varm mat og fått varmen i seg igjen. Tre personer ble tatt hånd om av helsepersonell, men det har ikke vært noen alvorlige skader, oppsummerer han.

– Godt fjellvante

Rundt 9000 speidere fra over 30 land er samlet på årets landsleir. Leirsjef Peer-Johan Ødegaard sier til NRK at sikkerheten er god nok for de mange deltagerne, inkludert de som er på tur i den lyse sommernatten.

– Jada. Speiderne er godt fjellvante og beredt på hva de skal gjøre, dersom det skjer ulykker. Det har vi sett i kveld, sier han.

– Vi var forberedt på at noen situasjoner kunne oppstå, og det skal på ingen måte legge noen demper på resten av leiren.

Nedkjølt

Blant oppdragene mandag var å bistå en speidergruppe på fire som var nedkjølt i området ved Børtinden. De kom seg ikke ned og måtte hentes av et Sea King redningshelikopter. Samtidig måtte en speiderjente som var i Hopsfjellet, hentes av et redningshelikopter fordi hun hadde smerter i en fot etter et fall.

Noe senere måtte en tolv år gammel nedkjølt og utmattet gutt hentes av et Sea King-helikopter ved Erlingbu, opplyser politiet i Nordland.