65 norske blant Nordens beste restauranter

Både Danmark og Sverige har nemlig flere restauranter enn oss på denne gourmetlisten. Sverige tar førsteplassen med 104 og Danmark har 89 restauranter inne på listen.

White Guide Nordic har også laget en egen liste over de 30 aller ypperste, nordiske restaurantene. På topp troner restaurant Geranium i København.

Fire av de 30 er norske. Maaemo i Oslo best av de fire med en delt tredjeplass, mens Kontrast i Oslo i år for første gang er med på denne listen med en delt 20.-plass.

– Det er en anerkjennelse til alle som jobber hardt hver dag og det er en anerkjennelse av at vi gjør noe riktig, sier eier og kjøkkensjef Michael Svensson til Aftenposten.

Forventet at Maaemo kunne ta førsteplassen

– Jeg synes dette er veldig hyggelig. Vi hadde egentlig forventet at kanskje Maaemo skulle toppe listen, men alt innenfor de ti beste er glimrende. Å ha fire av de 30 er kjempebra, sier Helge Johansen, president i Norges Kokkemesteres Landsforening.

I tillegg til Oslo-restaurantene Maaemo og Kontrast, er Sabi Omakase og Re-Naa i Stavanger med blant de 30 beste.

– Det er veldig morsomt at det er to Stavanger-restauranter blant de 30. At Stavanger markerer seg på kartet er helt glimrende, sier Johansen.

Dette er de 30 beste, nordiske restaurantene ifølge White Guide Nordic:

1. Geranium i København

2. Esperanto i Stockholm

3. Fäviken Magasinet i Järpen, Sverige

Maaemo, Oslo

5. Søllerød kro, Holte, Danmark

6. Gastrologik, Stockholm

Mielcke & Hurtigkarl, København

8. Restaurant AOC, København

Daniel Berlin Krog, Tranås, Sverige

Oaxen Krog, Stockholm.

Slotskøkkenet/Dragsholm slot, Hørve, Danmark.

12. Frederikshøj, Aarhus

Sabi Omakase, Stavanger

Koks, Kyrkjubør, Færøyene

15. Vollmers, Malmö

16. Kadeau, København

Studio, København

18. Alchemist, København

19. PM & Vänner, Växjö

20. Restaurant Koch, Aarhus

Kontrast, Oslo

22. Hotel Frederiksminde, Præstø, Danmark.

23. Koka, Göteborg

24. Kong Hans Kælder, København

25. Ekstedt, Stockholm

26. Amass, København

Bhoga, Göteborg

Kaudeau Bornholm, Aakirkeby, Danmark

29. Re-naa, Stavanger

30. Ask, Helsinki

Listen inneholder flere delte plasseringer. Derfor står det ikke plassnummer foran alle restaurantene.

Dette er de 17 beste norske restaurantene (nivåene Global masters og Masters level) ifølge White Guide Nordic:

