Aktor: – Kaldblodig, rått og følelsesløst

Den tiltalte 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) med kniv på skolegården til Wilds Minne skole 5. desember i fjor. Gutten erkjente straffskyld allerede i de første politiavhørene, og han gjentok dette da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag.

– I vår sak har vi forsettlig drap ganger to. Vi har to drap med hensikt. Men, vi har også drapet på Tone Ilebekk for å skjule drapet på Hassan, sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre onsdag, ifølge Fædrelandsvennens referat fra rettssaken.

Etter blant annet å ha vurdert bruken av forvaring, kom Tallaksen fram til at ti års fengsel er passende straff for 16-åringen. Da hadde han lagt til 15 prosent strafferabatt for tilståelse.

Familiene forlot rettssalen

Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand. Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte, at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.

– Tone ble drept fordi hun brydde seg og ønsket å hjelpe en gutt som trengte hjelp. Det er et drap som fremstår fullstendig meningsløst, sa Westbye.

Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte, Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.

– Familien har fått svar på noe. De har fått vite hvordan han ble drept. Men det er flere spørsmål de ikke vil få svar på. Ble sønnen virkelig drept på grunn av 600 kroner? Hvorfor drepte han Tone, som han ikke hatet, på samme måte, spurte Eide.

– Kaldblodig og brutalt

Statsadvokat Jan innrømmet i tingretten onsdag at det er vanskelig å utmåle straff når tiltalte er et barn. På spørsmål om nettopp forvaring, viste han til Vollen-saken, der en jente ble dømt til ni års forvaring for drapet på miljøarbeideren Anna Kristin Gillebo Backlund. Tallaksen mener 16-åringen ikke kan dømmes til forvaringsstraff så lenge man ikke med sikkerhet kan vurdere faren for gjentakelse som nærliggende og reell.

I retten onsdag karakteriserte Tallaksen drapet på 14 år gamle Jacob Hassan som både kaldblodig og overveid.

– Drapet på Hassan vil jeg si er en kaldblodig og overveid handling der og da. Ikke planlagt, men overveid der og da, utført med en kraft som satte gutten ut av spill, sa Tallaksen. Drapet på Tone Ilebekk vurderte han som både rått, brutalt og følelsesløst.

– Jeg vil trekke det så langt som å si at det er feigt. Å gå til angrep på en dame som strekker ut en hjelpende hånd. Han tenker kun på seg selv.

Ikke overlagt

Tallaksen mener drapet på Hassan hadde elementer av planlegging, men at det ikke er snakk om et overlagt drap.

– Han sier at han hadde en perfekt plan. Han sier at han hadde tenkt å ta med seg Jakob ned til vannet. Han skrur telefonen sin på flymodus før han og Jakob tar bussen til Lund, sa Tallaksen.

– Han har en lav terskel for å utøve massiv vold mot disse personene. Han hadde handlingsalternativer. Han kunne forlatt stedet, påpekte Tallaksen i sluttprosedyren.