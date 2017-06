Alvorlig skadet i ny basehoppulykke

SISTE: Klokken 22.50 melder politiet at en alvorlig skadet person er i ferd med på heises opp av mannskapet på et Sea King redningshelikopter.

Ambulansesentralen AMK i Sogn og Fjordane melder at både ambulansehelikopter og redningshelikopter er sendt til stedet.

Ifølge AMK går meldingen ut på at det er en basehopper som har kræsjet i fjellveggen i Flåm. Ambulansepersonell er nå på vei til fots inn til ulykkesstedet.

– Vi vet at det har skjedd noe i Flåm, akkurat hva vet vi ikke. Vi har fått en melding om at noen så en fallskjerm med en mann hengende under, og at han muligens fikk problemer og landet i en steinur, sier operasjonsleder Bengt Næss hos politiet i Sogn og Fjordane til NTB.

Saken oppdateres.