Alvorlig trafikkulykke på Romerike. Syv er skadet – to kritisk.

To personer er kritisk skadet og er blitt fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

– Ytterligere fem personer betegnes som lettere skadet og er kjørt til Ahus for sjekk, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Ifølge Romerikes Blad er de to som er kritisk skadet en jente på 12 år og en kvinne på 18 år.

Trafikkulykken skjedde på Trondheimsvegen ved Nygård mellom Kløfta og Arteid.

– Det er for tidlig å si noe nærmere om årsaken til ulykken, sier Lorentzen.

Vi er på stedet. Tre biler og flere personer involvert. Vegen er stengt, og det må påregnes at den blir dette i noe tid fremover. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) June 21, 2017

Politiet opplyser at veien er stengt, og at den vil forbli sperret en stund fremover. Ifølge Vegtrafikksentralen er det omkjøring via E6.

Disse er fraktet til Ahus. Politiet og ulykkes gruppa fra Statens vegvesen er på stedet og gjør nødvendige undersøkelser. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) June 21, 2017

Saken oppdateres.

(NTB)