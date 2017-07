Bare to partiledere deltar i årets Pride-parade

– Dette er viktig å gjøre for politiske ledere. Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer. Pride er en viktig banebryter i dette arbeidet. Det finnes ikke noe viktigere å gå for en sommerdag enn å gå for kjærligheten, sier Trine Skei Grande til VG

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne har utsatt ferien for å kunne delta i paraden.

– Jeg utsetter ferien min for å gå i dette toget. Det viser seg at vi og Venstre prioriterer dette høyere enn de andre partilederne, sier Hansson som mener det politiske klimaet både i Norge og i utlandet gjør det spesielt viktig å delta i paraden i år.

I fjor fikk KrF-leder Knut Arild Hareide sterk kritikk fra sine egne fordi han deltok, i år prioriterer han annerledes.

Både statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere deltatt, men prioriterer annerledes i valgåret.

«Jeg har gått tidligere og kommer til å gå igjen», skriver Støre i en SMS til avisen via sin kommunikasjonsrådgiver.