Barn kritisk skadd – mor og stefar i Namdal siktet for vold

Politiet i Trøndelag mottok natt til mandag melding om at et barn var bragt inn til lege med alvorlige skader. Det var barnevernet som kontaktet politiet i 03.00-tiden på natten, etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Hendelsen skal ha skjedd i Namdal. skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader, skriver Adressa.no.

Barnets mor og stefar er nå pågrepet i saken og siktet etter straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold, ifølge pressemeldingen.

De to siktede sitter i politiets varetekt og har fått oppnevnt forsvarere. Det er gjennomført og skal gjennomføres flere avhør. Kripos bistår i etterforskningen og det er opprettet en etterforskningsgruppe som undersøker saken. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, ifølge pressemeldingen.

Politiet holder pressekonferanse på politistasjonen i Namsos i dag klokken 17.00. Det er lensmann driftsenhetsleder Svenn Ingar Viken i Namsos og Fosnes som leder etterforskningen sammen med politiadvokat Amund Sand.