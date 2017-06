Basehopper omkom i Aurland - to timer senere skjedde en ny ulykke

Den første ulykken skjedde i Gudvangen, opplyser politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.

– Ulykken skjedde under basehopping, sier operasjonsleder Bengt Næss, politiet i Sogn og Fjordane, til Aftenposten.

Helse Førde AMK skriver på Twitter at en person er bekreftet omkommet av ambulansepersonell på stedet. Politiet ønsker ikke å bekrefte dette overfor Aftenposten.

Ambulansesentralen AMK i Sogn og Fjordane melder at både ambulansehelikopter og redningshelikopter er på vei til stedet.

Ifølge AMK går meldingen ut på at det er en basehopper som har kræsjet i fjellveggen i Flåm. Ambulansepersonell er nå på vei til fots inn til ulykkesstedet.

– Vi hørte et forferdelig smell

Nødetatene fikk melding om den første ulykken klokken 19.21. Et øyenvitne sier til Bergens Tidende at rundt fem personer hoppet fra Nebbet. For en av personene det helt galt.

– Vi hørte et forferdelig smell. Jeg trodde egentlig han smalt i fjellveggen, sier vitnet til bt.no.

Skjermen ble ikke utløst

Øyenvitnet forteller at personen døde på stedet, og dette bekreftes av Helse Førde.

Det skal ha vært en blanding av utenlandske og norske basehoppere i gruppen. Den omkomne er utenlandsk statsborger, etter det BT får opplyst.

Ekstremsportveko foregår på Voss denne uken.

– Vi er blitt informert om ulykken, men vi har ingen organisert aktivitet der, sier daglig leder Sofie Torlei Olsen til Aftenposten.

Saken blir oppdatert.