Bedrifter i Norge og Europa rammet av hackerangrep

Det opplyser en talsperson for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Reuters.

– Vi ser at det pågår et løsepengevirus-angrep. Kun et internasjonalt selskap er blitt påvirket i Norge, sier hun.

På sine egne nettsider opplyser NSM at det er et angrep minner om Wannacry. På skjermbildene de har fått, bes personene som er rammet om å betale 300 dollar i bitcoins til en spesifikk nettadresse.

– Oppdater programvaren

Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) råder alle til å være varsomme med å åpne e-poster fra ukjente avsenderadresser.

– I tillegg er det viktig å oppdatere programvaren. Det er noe mange utsetter, men med en oppdatert programvare er man mye mer beskyttet mot angrep, sier Strøm Arnøy.

Verst i Ukraina

Talspersoner for myndigheter og firmaer i Ukraina meldte tirsdag om avbrudd og forstyrrelser i kraftforsyning, banker og myndighetskontorer.

Ukrainas visestatsminister Pavlo Rozenko publiserte et bilde av en svart dataskjerm på Twitter, samtidig som han opplyste at regjeringens hovedkontor var ute av drift.

Russisk oljegigant rammet

Den russiske oljegiganten Rosneft melder også at de er blitt rammet av hacking. Det samme gjør det København-baserte firmaet Møller-Mærsk, som opplyser at de opplever problemer i alle virksomhetene sine.

Ifølge NSM er det mest sannsynlig samme virus har rammet Møller-Mærsk og det internasjonale firmaet i Norge.

Rammer flere

Ifølge BBC melder også det britiske reklamefirmaet WPP om problemer. Den spanske matgiganten Mondelez og advokatfirmaet DLA Piper melder om det samme. Også et fransk byggefirma hevder å være offer for angrepet.

Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak, men teknologieksperter som har analysert skjermbildene som har versert i sosiale medier sier det ser ut til å dreie seg om et løsepengevirus.

Slike virus krypterer data, og holder den dermed som «gissel», for deretter å kreve løsepenger for å frigi dataen.