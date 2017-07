Danskene har lagt sin elsk på yr.no

Danmarks Radio (DR) skriver i dag at stadig flere dansker foretrekker norske Yr.no fremfor sin egen tilsvarende tjeneste, Dmi.dk – altså nettsidene til Danmarks Meteorologiske institutt.

I en stor brukerundersøkelse om de nordiske værmeldingstjenestene har flere enn 1000 dansker blitt spurt om hvilke værvarsler de stoler mest på. Her scorer Yr høyere enn den danske tjenesten.

Ingrid Støver Jensen, redaktør for Yr.no, sier til DR at det er spesielt fokuset på lokale tilpasninger som har gjort Yr så brukervennlig.

– Yr tilbyr gode muligheter til å søke på stedsnavn, og det gjør at folk opplever at de kan få en værmelding for akkurat der de er, sier hun til DR.

Verdens femte største leverandør

Meteorologisk institutt og NRK lanserte Yr i 2007 som sin første nettbaserte værtjeneste, og vokste raskt til å bli den største på nett i Norge.

Med værvarsler for over 10 millioner steder i verden er yr.no i dag verdens femte største leverandør av værmeldinger på nett, med bare fire amerikanske tjenester foran seg på listen. Tjenester verden over benytter Yrs data som grunnlag for sine egne værvarsler, og tall fra TNS Gallup viser at opp til 9 millioner brukere er innom nettstedet hver uke.

Et økende antall av disse er altså dansker. DR skriver at mens Danmarks Meteorologiske Institutt i mai hadde 21,4 millioner besøk totalt, trakk yr.no inn hele 19,3 millioner danske besøk. Jyllands Posten legger til at det kun er her hjemme og i Sverige at Yr.no er mer populær.

– Hyggelig med medvind

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss sier han er fornøyd med at folk verden over har nytte av instituttet sine produkter.

– Er det forskjeller i måten de skandinaviske instituttene melder været på?

– Metodikken er egentlig mye av det samme. Yr.no er jo i stor grad en automatisk tjeneste basert på visse algoritmer. En god del av grunnlagsdataene kommer fra utlandet, men meldingene kan nok variere noe fra selskap til selskap, sier han til Aftenposten søndag morgen.

– Føles det litt godt å snart være mer populære enn danskene?

– Det er jo alltid hyggelig å ha medvind.

Skjermdump

Danske meteorologer ikke enige

Danske statsmeteorologer er ikke overbevist om at sine norske kolleger gjør en bedre jobb.

– Det pågår jo en debatt om hvordan vi presterer i forhold til dem, sier Lars Henriksen, meteorolog ved Danmarks meteorologiske institutt, til DR.

Han berømmer yr.no for sin flotte grafikk, men mener at de treffer like ofte som nordmennene.

– Rent statistisk presterer de ikke noe bedre enn vi gjør, sier han, og viser til at yr.no lovet oppholdsvær under DGI, Danmarks største idrettsfestival, denne helgen.

I forrige uke spådde danskene nemlig høljeregn – og det ble det.