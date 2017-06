Det blir ny psykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken

Påtalemyndigheten ba i slutten av mai om en ny rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte moren til jenta som døde på en hytte på Beitostølen i Valdres av avmagring. Moren er tiltalt for grov mishandling og nekter straffskyld. Nå har Valdres tingrett altså bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering av moren.

Rettssaken startet i Valdres tingrett i april, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av kvinnens helsetilstand. Den 45 år gamle kvinnen har diabetes type 1 og fikk det som kunne se ut som et illebefinnende i rettssalen under sin forklaring. Tiltalte gikk deretter mer og mer i stå før hun stoppet helt opp. En ambulanse ble tilkalt, og kvinnen ble båret ut på båre.

Før saken startet, ble hun observert og funnet strafferettslig tilregnelig, ifølge NRK.

Nyttårsaften 2015 ble en 13 år gammel jente funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling, men nekter straffskyld.

Dødsfallet utløste en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev, rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

Saken oppdateres.