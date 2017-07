Dobbeltdrapssiktet 16-åring i Kristiansand anker dommen

Det sier hans forsvarer Svein Kjetil Stallemo, ifølge NRK.

Gutten har erkjent å ha drept Jakob Hassan og Tone Ilebekk i Kristiansand i desember i 2016. Stallemo sier at de har gransket dommen nøye, og mener forvaring er feil.

Dommerne gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel da de idømte gutten forvaring. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Familiene til de drepte ble opprørt da aktor la ned påstand om ti års fengsel. Da dommen falt, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.

