Brukerprofilene Alfa & Omega og Deeplove solgte narkotika for flere millioner kroner. Narkotikasalget skjedde på Tor-nettverket, et kryptert nettverk som lever som en egen, anonymisert del av internett.

LES MER: Tor-nettverket misbrukes av kriminelle, men har mange positive bruksområder også.

All betaling skjedde med kryptovalutaen bitcoin – eller «nark-coins», som de tiltalte spøkefullt omtalte det som i rettssaken.

12,1 kilo hasj

Hovedtiltalte, en 31 år gammel mann, innrømmet i Oslo tingrett at han hadde solgt minst 12,1 kilo hasj. Han ble også dømt for salg av blant annet kokain og ecstasy.

Straffen for ham ble tre år og to måneders fengsel.

31-åringen forklarte i retten at han i mars 2013 opprettet selgerprofilen DeeepLove på markedsplassen Silkroad 1 for å skaffe seg bitcoin ved salg av narkotika. Dette gjorde han for å opparbeide seg kapital til å drive handel med bitcoin på internett.

Fetteren er dømt til to år og fire måneder fengsel for både fysisk og psykisk medvirkning til narkotikasalg.

Funnet av journalist

Adresseavisens journalist Jonas Alsaker Vikan fant identiteten til hovedmannen i forbindelse med prosjektene Silkeveiene (2014) og særlig Teppefall (2015) – før politiet startet etterforskningen.

Alfa & Omega fremsto ifølge Vikans undersøkelser som den norske aktøren som hadde foretatt flest narkotikasalg på «det mørke nettet» på dette tidspunktet.

Kripos startet etterforskningen av saken i februar 2015 etter at de fikk opplysninger fra FBI, det føderale politiet i USA, om 22 norske selgerprofiler på Silkroad 1, blant dem DeepLove.

31-åringen ble pågrepet i juni 2015 og i november ble fetteren tatt av politiet.

Inndraging av millioner

Hovedtiltalte har ifølge retten i det aktuelle tidsrommet fått overført nesten fire millioner kroner fra børser etter veksling av kryptert valuta.

Han ble dømt til å tåle inndraging av tre millioner kroner, over 3,03439372 bitcoins og 78240 ripplecoins.