Elleve års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand

Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, ifølge TV 2.

Det var 5. desember i fjor at gutten knivstakk Jakob Hassan og Tone Ilebekk i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand. Ifølge tiltalen ble de påført til sammen rundt 60 knivstikk. Begge døde av forblødning på Sørlandet sykehus samme kveld.

Ifølge politiet ble Ilebekk et tilfeldig offer da hun forsøkte å gripe inn i slagsmålet mellom de to guttene.

Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter. Han erkjente også straffskyld under rettssaken.

Aktor Jan Tallaksen kalte dobbeltdrapet kaldblodig og rått og la ned påstand om ti års fengsel. Da hadde han lagt til 15 prosent strafferabatt for tilståelse.

16-åringen hevdet i retten at han angrer på det han gjorde, for sin egen del og for alle som ble rammet.