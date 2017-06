Færre hobbyinvestorer i boligmarkedet

Snittalderen på kjøpere av små leiligheter i Oslo gikk opp med tre år i perioden 2011 til 2016. Ved nyttår ble det innført strengere krav, og flere investorer har trukket seg ut av boligmarkedet, viser nye tall fra selskapet Eiendomsverdi.

– Hvis hensikten med boliglånsforskriften var å få færre investorer i markedet, så lykkes de med det. Det bekrefter det meglerne sier, nemlig at investorene er borte fra visningene, sier analytiker Anders Lund i Eiendomsverdi til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen har årsveksten på boliger i Oslo falt med 8,5 prosentpoeng fra januar til mai i år.

– Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden. Etter flere år med sterk prisvekst kan utviklingen de siste månedene tyde på et trendskifte i boligmarkedet. Det er gledelig at de ulike tiltakene vi har iverksatt, ser ut til å virke, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I Oslo kreves det at man har 40 prosent egenkapital ved kjøp av bolig nummer to. I resten av landet har kravet om 10 prosent blitt opprettholdt.