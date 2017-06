Fellesferien nærmer seg med stormskritt. Hvis du har planer om å nyte sommersolen allerede i helgen, kan det lønne seg å reise nordover.

Nyt solen før helgen

Sør-Norge har slikket sol store deler av uken. Ine-Therese Pedersen fra Meteorologisk institutt mener det kan ventes varme temperaturer og godt vær også i dagene som kommer.

– I sør er det veldig fint vær i dag. Det vil fortsette frem mot helgen, og temperaturen vil fortsette å ligge på over 20 grader flere steder.

Utepilsen og solingen kan imidlertid bli mindre fristende fra og med fredag. Det kan ventes nedbør og synkende temperaturer, avhengig av hvor lavtrykket legger seg.

– På fredag kommer det opp et lavtrykk fra sør, og modellene klarer ikke helt bestemme seg hvor det vil gå. Det avgjør nedbørsforholdene. Det kan bli fint vær hvis lavtrykket går østover mot Sverige, men hvis det treffer Sør-Norge kan det bli regn, østavind og litt surt, sier Pedersen.

Sannsynligheten for nedbør varierer, men ettersom lavtrykksplasseringen er i sør ser Sør-Norge ut til å være mest utsatt. Det er størst sjanse for nedbør langs Oslofjorden og ned langs Sørlandet og Sør-Øst landet.

Lavtrykk bestemmer været på Vestlandet

Også på Vestlandet er prognosene for helgen usikre.

– Det vil være pent vær til fredag, men da kommer lavtrykket fra sør. Plasseringen av dette avgjør om det blir sol og fint, eller regn. Hvis lavtrykket går langt øst, kan Vestlandet gå klar av nedbøren helt, men kommer lavtrykket nærmere blir det sjanse for perioder med regn fra fredag og ut helgen. Mest sannsynlighet blir det på kysten fra Bergen og sørover.

Temperaturene vil være omkring 20 grader frem til fredag, mens det i helgen mest sannsynlig vil bli 2–5 grader lavere, ifølge Pedersen.

Helgeværet best i Nord

Ferieglade nordmenn har derimot godt sommervær å se frem til lenger nord i landet. I Nord-Norge blir det mindre sjanse for nedbør i helgen, og temperaturene er ventet å stige.

– Her vil helgen bli fin, og spesielt lørdagen ser ut til å bli varm. Det kommer varm luft inn fra sørøst, og det ser ut til at det kan bli 20 grader i hele nord. Det fineste helgeværet blir nok jevnt over å finne her.

Også dagene frem mot helgen ventes å bli bedre, og ikke minst varmere. Til tross for mulig spredte byger, kan det bli over 20 grader i Nordland i morgen.

Værprognosen for søndag er litt mer usikker, ifølge Pedersen.

– I Nord vil vi ikke påvirkes så mye av lavtrykket, men det vil fortsatt kunne oppstå noen byger på kysten. Det er litt byger i Sør-Trøndelag og oppover Nordland, men mindre i Troms – her venter vi litt mer opphold.

Neste uke lover godt for Østlandet

– Etter helgen øker usikkerheten, og tendensen er lavtrykksaktivitet og nedbør. Vi venter nordvestlig pålandsvind med lavtrykk og mest sannsynlig nedbør fra Vestlandet og opp til Nordkapp.

Nordavind i Troms og Finnmark vil trekke temperaturen ned neste uke, og det er sjanse for regn.

– Østlandet og Øst-Finnmark er i le for nordvestlige vinder med nedbør, så der blir det finest vær. Men du kan få ettermiddagsbyger, og sannsynligheten for nedbør vil være høyest på kysten.