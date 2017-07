Fikk 75.000 i bot da han la ut overvåkingsbilder etter tyveri – gjerningspersonene slapp unna

Overvåkningsbilder fra natten da tyveriet ble begått, ble lagt ut på bedriftens Facebook-side. Nå har Tor Sigurd Bransdal fått to brev: Et fra politiet der det er klart at tyverisaken blir henlagt og et fra Datatilsynet som varsler at han vil få en bot på 75.000 kroner for å ha publisert bildene, skriver Fædrelandsvennen.

– Jeg visste at det var på grensen å legge ut bildene. Men jeg gjorde det i frustrasjon over at saker som jeg anmelder blir henlagt, og at de som står bak bare slipper fri, forteller Bransdal.