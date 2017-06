Flere partier har fått nok. Men Solberg tar stortingspresidenten i forsvar

Bare timer før voteringen i saken om Stortingets byggesprekk i hundremillionersklassen, brukte Solberg tid under sin oppsummerende pressekonferanse til å ta den hardt pressede partifellen i forsvar.

– Det er alltid stortingsgruppen som bestemmer hvem som skal være president, men jeg ser ingen grunn til at han ikke skal være det, sa Solberg tirsdag.

Thommessen har flere ganger denne perioden vært i hardt vær, senest i forbindelse med de store kostnadsoverskridelsene ved Stortingets byggeprosjekt.

Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.

– Urimelig belastning

Saken handler om Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26. Det er allerede klart at prosjektet blir 700 millioner kroner dyrere enn antatt, men mye tider på at prislappen til slutt blir enda en god del høyere.

Solberg viste til at prosjektet ble satt i gang lenge før denne stortingsperioden.

– Jeg opplever at dette var et prosjekt som kom skjevt ut helt i begynnelsen. Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet. Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe av dette, og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sa statsministeren.

På spørsmål om ikke Høyres stortingsgruppe ved sin kritikk av presidentskapet har bidratt til å skape denne «urimelige belastningen», svarer Solberg:

– Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet. Jeg mener han er en god president som har vært en god representant for Stortinget.

Knallhard kritikk

«Sterkt kritikkverdig» var begrepet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sist uke brukte om presidentskapets håndtering av byggesprekken.

Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet må gå. Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.

Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.

– Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser, sier Sps Per Olaf Lundteigen.

– Jeg er helt overbevist om at en leder i næringslivet som fikk sånne overskridelser og gjorde så lite for å hindre det, ville fått fyken, mener SVs Bård Vegar Solhjell.

– Tar på alvor

Også Høyres Michael Tetzschner, som er nestleder i komiteen, har kritisert byggesprekken. Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.

Thommessen sier han tar kritikken på største alvor.

– Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen, sa han til NTB da innstillingen var klar.

Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen. I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten «på alle vesentlige punkter», slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) uttrykte det.

Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet.