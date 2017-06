Flere skudd avfyrt i Moss. Ingen ble skadet.

Et busskur og et hus i området Kambo i Moss er truffet av mange skudd, meldte Øst politidistrikt på Twitter 20 minutter etter midnatt onsdag.

– Vi har ikke antallet, men det er snakk om 10–15 skudd med grovt kaliber, sa operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.

I huset var en kvinne i 40-årene og hennes to barn på seks og 14–15 år som lå og sov. De hadde våknet av smell og singling i glass.

Ingen er skadet, men de ble selvsagt veldig redde og er preget etter hendelsen. De blir fulgt opp av politiet, sier Schie.

Politiet gjør undersøkelser på stedet, og flere spor er allerede sikret.

Politiet antar at skuddene er avfyrt fra en bil. De undersøker muligheten for at ett av skuddene som var rettet mot busskuret, har truffet huset.

Politiet ønsker informasjon fra folk som kan ha sett noe av hendelsen.