Gangbro har kollapset i Lørenskog

Nødetatene har rykket ut til Bjørndalsveien i Rasta i Lørenskog ved 21-tiden torsdag kveld.

– Det er en bro som har kollapset, muligens fordi en lastebil har kjørt opp i den. Deler av broen ligger over lastebilen og over veien, sier operasjonsleder Per Stenslet hos politiet i Romerike.

Veien under gangbroen er fullstendig sperret.

– Vitner har sagt at det ikke var noen på broen, men vi tar ingen sjanser og har rekvirert en politihund fra Oslo for å søke. Vi snakker med sjåføren nå for å finne ut hva som skjedde, sa operasjonslederen kort tid etter kollapsen.

– Nødetatene har søkt under broen uten funn. Det er ingenting som tyder på at noen har kommet til skade, melder politiet på Twitter klokken 21.23.

Veien broen har kollapset på er i et boligfelt. Den brukes for å komme seg til og fra boliger i dette området. Det er skiltet omkjøring.