Her passerer speedbåten politiet i nesten 200 km/t: - Ingen fartsgrense på sjøen så lenge man kjører pent

Politibåten i Hordaland er tidligere beskrevet som den raskeste i Norge. Den klarer imidlertid ikke å holde følge med de aller heteste speedbåtene som finnes i fjordene rundt Bergen.

Forbikjørt i Byfjorden

– Nei, denne båten klarer vi ikke å matche, sier Hans-Eirik Thue, som er sjef for politiets båttjeneste i Hordaland.

En video som ble lagt ut på «båtfolk på Facebook» søndag viser speedbåten i full fres forbi politibåten mellom Askøybroen og Sotrabroen.

– Det er i realiteten ikke noen fartsgrense på sjøen så lenge man oppfører seg pent, og man beveger seg i brede fjorder med liten og ingen trafikk. I Hordaland er det noen få båter som opererer med så voldsom motorkraft på så små båter. Vi snakker med dem. Det er voksne og ansvarsbevisste mennesker, sier Thue.

Ikke noe bajaseri

Han førte selv politibåten da en Redline 26 med 700 hestekrefter suste forbi. Thue sier at man hadde snakket med folkene i speedbåten inne på Vågen, før forbikjøringen utenfor Askøybroen.

– Dette var ingen kappkjøring, men vi fulgte med som vi alltid gjør. Husk at vi har noen hestekrefter å spille på vi også når det er behov.

– De som kjører disse båtene vet hva slags redskap de har mellom hendene. Det nytter ikke å drive bajaskjøring med slike hastigheter. I den tiden jeg har vært i sjøtjenesten har vi meg bekjent aldri fått klager på farefull kjøring med denne typen båter. Motorbråket har vi imidlertid fått noen klager på når disse hurtigløperne arrangerer kappkjøring, sier Thue.

PRIVAT

200 kilometer i timen

Rudi Soltvedt, som eier båten sammen med kameraten Raymond Nese, sier at toppfarten på speedbåten ligger på rundt 105 knop eller rundt 200 km/t.

– Dette er vår hobby og lidenskap. Når fjorden er flat og det er lite vind, så er det mulig å trøkke til for fullt. Det er som å fly på vannet, beskriver Soltvedt.

Båten som har en nypris på 1,8 millioner ligger i Askehavn på Askøy.

PRIVAT

Skal delta i båtrace

– Vi fikk båten for tre uker siden. Det finnes bare to slike i Norge. Formålet med anskaffelsen er blant annet å delta i båtrace. Denne helgen kjørte vi Radøy Rundt som mer er å regne som et sosialt arrangement. Rundt Radøy er det mange trange passasjer. Noen steder må vi ned i fem knop, sier Soltvedt.

I august er det Bergen Poker Run. Da må Soltvedt & Nese regne med å stille i favorittklassen.

– Det blir et høydepunkt. Vi trener et par ganger i uken for å være forberedt. Vi har holdet på med båter i 15 år og tar ingen sjanser.