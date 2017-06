Høyskolelektor tatt med 900 gram amfetamin og flere stjålne våpen

I fjor høst etterforsket bergenspolitiet deler av narkotikamiljøet i Bergen. I etterforskningen dukket en høyskolelektor med fortid fra Universitetet i Bergen opp. Mannen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og har også gitt ut bøker, skriver Bergens Tidene.

Halvladd hagle

15. desember 2016 ransaket politiet boligen hans i Bergen. Hjemme hos mannen beslagla politiet 884 gram amfetamin, 299 narkotiske tabletter og fire gram hasj. Etter avhør ble han løslatt og erkjenner delvis skyld for dette.

– Det første beslaget ble gjort i forbindelse med en da pågående etterforskning opp mot flere ulike aktører i narkotikamiljøet Bergen, sier politiadvokat Jan Christian Alvheim ved Seksjon for organisert kriminalitet ved Vest politidistrikt.

Folk som kjenner mannen ble overrasket over det voldsomme fallet, fra en solid akademisk karriere til et omfattende og alvorlig narkotikaproblem.

Fakta: Tiltalen Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år. Videre er høyskolelektoren tiltalt for grovt våpentyveri fra bolig, heleri av våpen, brudd på våpenloven. Han er også tiltalt for forsøk på våpentyveri under innbrudd fra privatbolig. Videre er mannen tiltalt for ulovlig oppbevaring av skytevåpen, oppbevaring av sprengstoff, tyveri og heleri av bilskilt og ruskjøring og kjøring uten sertifikat. Han erkjenner skyld eller delvis skyld for tiltalen.

Natt til 22. april i år ble høyskolelektoren igjen pågrepet av politiet, denne gang i Kanalveien med en halvladd hagle i bilen. Halvladd betyr at det er skarpe skudd i magasin, men ikke i kammer. Politiet fant også to andre våpen og ammunisjon på gulvet i bilen. Politiet ransaket boligen hans igjen og fant 45 gram amfetamin med en styrkegrad på to prosent, ifølge tiltalen.

Per Lindberg

Omfattende rusproblem

Våpnene ble knyttet til innbrudd i boliger på Osterøy og Fusa. Han er tiltalt for å ha brutt seg inn i en bolig på Osterøy og stjålet en hagle, to rifler, bunadssølv og smykker. Han nekter for innbrudd, men innrømmer å ha mottatt de stjålne våpnene fra andre.

Høyskolelektoren har forklart at han forholdsvis nylig pådro seg et omfattende rusproblem. Han ble varetektsfengslet i april, men løslatt i forrige uke, mot politiets vilje.

Forelesninger tema

Søndag ble han pågrepet på ny, denne gang i Bjørnsons gate. Politiet rykket ut til en slåsskamp mellom andre. Patruljen opplyste at de så høyskolelektoren kaste fra seg en luftpistol da de kom til stedet. De fant også 1,7 gram amfetamin på ham og narkotiske piller.

Tirsdag ble mannen igjen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Høyskolelektoren ankom retten i joggesko, joggebukse og hettegenser. Han virket preget av situasjonen og fremsto langt mer sliten enn bildene som finnes av ham på nettsider tilknyttet hans akademiske virke.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (ARKIV)

Han ba om å bli løslatt og argumenterte med at han hadde en forelesningsrekke til høsten som han må forberede seg til. Videre mener han at det er enklere for ham å få bukt med rusmisbruket sitt når han er ute. Han viste også til ytterligere private forhold han trengte å ordne opp i.

– Tok det tungt

Han hadde en narkotikavekt på seg da han ble tatt. Han har forklart at han ville kvitte seg med luftpistolen og alt som kunne knyttes til hans tidligere kriminelle fortid for å begynne på nytt.

– Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett, sier forsvarer Stein Erik Ottesen.

Sunde, Helge

Politiet har funnet en rekke stjålne registreringsskilt på kjøretøy hos mannen. Han har innrømmet å ha stjålet ett registreringsnummer og tatt imot stjålne registreringsnumre på biler.

Mannen er også tiltalt for ruskjøring og kjøring av bil uten førerkort.

Aktor: – Lite troverdig

Politiet tar nå sikte på å holde ham fengslet frem til straffesaken mot ham. I så fall blir det neppe forelesninger for mannen til høsten ved utdanningsinstitusjonen han er tilknyttet til.

Alvheim mener forklaringen han ga i fengslingsmøtet tirsdag var oppkonstruert og lite troverdig.

– Han er tiltalt for grov narkotikakriminalitet og har vært i besittelse av flere skytevåpen. Han fikk en ny sjanse da han ble løslatt i forrige uke, men ble igjen pågrepet med narkotika. Jeg konstaterer at retten var enig med vår vurdering, sier Alvheim.