Jakob (7) liker best å gå i kjole: – Alle må få gå i de klærne de vil

Denne saken er hentet fra Aftenposten Junior — Norges eneste avis for barn og unge.

– Jeg liker kjoler best fordi de er pene og kan svinge høyt, sier Jakob.

Hjemme på rommet sitt i Ski i Akershus viser han frem favorittkjolene sine i klesskapet. Siden så lenge han kan huske har han villet gå i klær som er i jenteavdelingen i butikkene.

Sier bare klær

Hvis mammaen hans legger frem en bukse Jakob kan bruke, slenger Jakob den bare bort.

Olav Olsen

– Det er sånn det blir rotete på rommet mitt, sier han og smiler.

Selv skiller han ikke mellom jente- og gutteklær.

– For meg er det ikke noe som heter jente- og gutteklær. Jeg sier bare klær.

Sendte leserinnlegg

Aftenposten Junior trykket et leserinnlegg fra Jakob i forrige uke. Der skriver han om at han liker jenteklær best fordi de er finest. En politiker la ut innlegget hans på Facebook. Det fikk nesten 3000 likes og mange kommentarer om at de støtter Jakob i at alle må få gå i de klærne de vil.

Fakta: Hvorfor heter det jente- og gutteklær? – Mennesker kan ofte bli forvirret hvis vi ikke klarer å skille mellom kjønnene. Klær er en måte å vise dette skillet på. De som lager klær, vil tjene penger. Hvis de skiller mellom jente- og gutteklær, gjør det at en søster for eksempel ikke kan arve klær fra en bror. Da må foreldrene kjøpe mer klær og butikkene tjener mer, sier forsker Mari Rysst ved Høgskolen i Innlandet og SIFO. Men må butikkene bestemme? – Nei. Mange jenter vil gå i "jenteklær", mens andre jenter ikke liker det. Det samme gjelder gutter. Har det alltid vært forskjell på jente- og gutteklær? – For 30–40 år siden var det noe annerledes enn i dag. Da var det mindre forskjell mellom klær for gutter og jenter. Jeg ser ikke bort ifra at det kan bli sånn igjen senere. Hvordan er det i andre land? – I de fleste kulturer jeg vet om, er det et skille mellom jenter og gutter som ofte markeres gjennom klær. Men de skillene er forskjellig fra land til land. I India går menn i skjørtlignende klær. Damene går også i det, men ikke i det samme som mennene.

Jakob skrev leserinnlegget fordi han hadde lest flere saker i Aftenposten Junior om jenter som vil ha slutt på jente- og gutteklær.

– Det er dumt at butikker skiller mellom jente- og gutteklær. Jeg ville si ifra om at det også finnes gutter som vil gå i jenteklær. Og da kan de guttene som leser om meg og kjenner det samme, vite at de ikke er rare.

Privat

– Fint å lese om Jakob

En av dem som leste innlegget til Jakob er Cecilie (15) fra Røsvik i Nordland.

– Det var fint å lese om Jakob. Siden jeg var syv år, har jeg likt best å gå i gutteklær, fordi jeg synes de er mer behagelige. Jeg skulle også ønske det ikke var noe skille mellom jente- og gutteklær, sier hun.

Tenker ikke over det

Bestevennene til Jakob, Markus og Sunniva, er så vant til at Jakob går i kjole at de ikke tenker over det.

– Det er best at han går i kjole, for jeg hadde ikke kjent ham igjen i noe annet, sier Markus.

Faksimile Aftenposten Junior

Vil være som han er

Da Jakob begynte på skolen, fikk han mange spørsmål på skolen om hvorfor han gikk i kjole.

– Men nå får jeg ikke spørsmål om det mer. Jeg blir heller ikke ertet, sier han.

Han er glad for at han får lov å gå i det han vil.

– Hvis mamma plutselig hadde sagt at jeg ikke fikk lov til å gå i kjole, hadde jeg kastet henne ut av huset. Så fikk hun komme tilbake når hun hadde endret seg. Alle må få gå i de klærne de vil, sier han.

Fakta: Leserinnlegget til Jakob Liker best jenteklær Takk for at dere skriver om jenter som ikke bare liker rosa klær, og om en jente som vil ha guttebukser. Jeg er en gutt på snart 7 år, ogjeglikerbestågåi jenteklær. Jeg vil være gutt, men liker jenteklær best, fordi de er nest. De har mye nere farger enn gutteklær og nere fasong. Jeg liker også at de glitrer mer. Jeg liker å gå i kjole og skjørt fordi de svinger så nt. Jeg bruker jenteklær hjemme, på skolen og i burs­ dager. De andre på skolen er vant til å se meg i jenteklær. Jeg blir aldri ertet for å gå i skjørt eller kjole. Jeg leker både med gutter og jenter. Jeg håper butikker snart lager klær med sikksakk­ mønster, glitter og ne farger, sånn at både gutter og jenter kan velge hvilke klær de vil gå i. Da kan gutter gå i kjole og jenter gå i vide bukser etter som hvordan de føler seg. Jakob

Se video om Jakob: